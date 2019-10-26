وقعت الشركة المصرية للاتصالات "we" وشركة لافيستا للتطوير العقاري بروتوكول تعاون لتقديم خدمات FTTH "كابلات الفايبر إلى المنزل" وخدمات الـ Triple Play "التليفون – الانترنت-IPTV" وأحدث خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المشروعات المملوكة لشركة لافيستا.

وقع البروتوكول عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس محمد هادي العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري.

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة نقطة الانطلاق بين الجانبين نحو تحالف استراتيجي لتطوير البنية التحتية لمشروعات شركة لافيستا بما يؤهلها لاستقبال أحدث التقنيات الرقمية وكافة تطبيقات المدن الذكية، حيث يهدف التعاون إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة داخل جميع الوحدات السكنية والتجارية إلى جانب توفير خدمات الانترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة في باقة موحدة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.

وقال: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة لافيستا للتطوير العقاري باعتبارها احدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. والذي يعكس مدى ثقة المؤسسات والشركات في امكانيات وقدرات المصرية للاتصالات وما تتمتع به من خبرات في تقديم خدمات وحلول الاتصالات بأعلى جودة ممكنة لعملائها، وقد ساهم ما شهدته الشركة مؤخرا من طفرة في شبكاتها والخدمات والحلول التي تقدمها بشكل كبير في تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت-البيانات-المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت – البيانات – المحتوى المرئي – المحمول) أيضا. مستمرون في خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتحقيق تطلعاتهم، ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية لإحداث علامة فارقة لخدمات الاتصالات داخل قطاع التطوير العقاري".

فيما قال محمد هادي العضو المنتدب لشركة لافيستا للتطوير العقاري:" تضع شركة لافيستا في مقدمة أولوياتها ضرورة توفير كل ما هو جديد ومبدع لعملائها في كافة المشروعات السكنية والسياحية التي تقوم بتنفيذها الشركة، بهدف توفير تجربة متميزة ومتكاملة وتقديم تصميمات هندسية قائمة على الابداع والابتكار في مشروعاتها مع الأخذ في الاعتبار توفير أسلوب الحياة العصري الذي نسعى إليه دائما، وذلك بما يتماشى مع متطلبات عملائنا واحتياجاتهم، ومن ثم جاء اختيارنا للتعاون مع المصرية للاتصالات الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون الشريك التكنولوجي في مشروعاتنا لتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصالات وتحقيق إضافة حقيقية لمشروعاتنا بما يتماشى مع رؤية الشركة في توفير مشروعات عقارية وفق أفضل التقنيات الحالية والمستقبلية".