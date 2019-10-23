نشرة التوظيف.. وظائف بالبنوك العربية وشركات الاتصالات وجهات حكومية

يلجأ كثير من الشباب إلى البحث عن وظائف شاغرة في الجهات الحكومية والخاصة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض عددا من الوظائف الشاغرة ببعض الهيئات والبنوك والشركات كالتالي:

يوفر 9 آلاف و500 فرصة عمل.. القوى العاملة تفتتح ملتقى توظيف بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح ملتقى التوظيف بمحافظة الدقهلية، الذي يوفر 9500 فرصة عمل للشباب من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1200 والأقصى 2300

جامعة عين شمس تعلن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توافر 4 وظائف إدارية بجامعة عين شمس، وتشمل الطلبات أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية ومدير عام للمطبعة، على أن ينتهي تقديم الطلبات في موعد غايته 12 نوفمبر المقبل.

اتصالات مصر تعلن عن وظائف شاغرة بالقاهرة

أعلنت شركة اتصالات مصر، عبر موقعها الرسمي عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في القاهرة بعدد من التخصصات.

الشروط المطلوبة وطريقة التقديم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة للعمل بفروع بالقاهرة.

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة

أعلن بنك الإسكندرية عن توافر فرص عمل Senior Digital Marketing Officer؛ للعمل بدوام كامل لدى البنك.

وظائف شاغرة في الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وظائف شاغرة في عدد من قطاعاتها، وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.