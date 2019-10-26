"حرام عليك مش هينفع تاخد الواد من حضن أمه عشان هيموت ده لسه حتة لحمة حمرا".. تلك الكلمات مضمون رسالة وجهتها سيدة لزوج ابنتها لكنه رد عليها بـ"لكمة قاضية" لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في الأميرية.

وقررت نيابة حوادث غرب القاهرة حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل حماته عمدا عندما حاولت منعه من اصطحاب ابنه الرضيع من أمه الغاضبة في منزل أسرتها بالأميرية، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم "سيد.أ"، 35 سنة ميكانيكي كان دائم افتعال الخلافات مع زوجته، بسبب وجود طفلها من زوجها الأول معها لتربيته، وتزايدت حدة الخلافات بينهما بعد أن أنجبت من المتهم حينها طلب منها أن تتخلى عن طفلها الكبير وتعيده إلى والده، فلم تستجب الزوجة "مريم" لطلبه واصطحبت الطفلين وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم حاول تهدئة الخلافات مع زوجته وإعادتها إلى منزل الزوجية لكنه اشترط عليها أن تترك طفلها لوالدتها لتربيته وتعود لتتفرغ لتربية طفلهما الرضيع لكنها تمسكت برأيها وأنها ستقوم بتربية الطفلين معا، وأثناء تجاذب الحديث بين الزوجين وهما في منزل حماته، التي تدخلت ورفضت أن يأخذ الزوج ابنه وينصرف.

وأشارت تحريات المباحث إلي أن الزوج رفض إعطاء الرضيع لحماته خلال محاولتها منعه من مغادرة منزلها فضربها في وجهها بيده بلكمة قوية قضت عليها في الحال، وحضر الجيران على الأصوات العالية وتمكنوا من الإمساك بالمتهم قبل أن يهرب من مسرح الجريمة وأبلغوا الشرطة بالواقعة وحضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم واقتادته إلي قسم شرطة الأميرية.

حُرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وصرحت بدفن المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمانها لبيان أسباب الوفاة.