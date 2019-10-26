قالت الفنانة هبة مجدي إن المنصات الرقمية، لها أثر بالغ الأهمية بالنسبة للفنان وتقرب المسافات بينه وبين الجمهور بشكل أكبر، لافتة إلى أهمية هذه للمنصات في الفترة الحالية كون اعتماد قطاع كبير من المشاهدين عليها، فضلا عن المزايا التي توفرها للمشاهد خلاف التليفزيون.

وأضافت "هبة" على هامش مشاركتها في جلسة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن منتدى مسك للإعلام، المنعقد في القاهرة، أنها كمُشاهدة قد تتجه في بعض الأحيان إلى متابعة أحد الأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية، كونها تتيح الأعمال في أي وقت وإمكانية الإعادة أكثر من مرة، عكس التقيد الموجودة على شاشات التليفزيون.

وأشارت إلى وجود أعمال فنية يتم صناعتها للمنصات الرقمية فقط، وبعض الفنانين يكون لديهم حماس شديد لهذه الأعمال رغم أن العائد المادي لم يكن كبيرًا، لكن يكون بها قدر كبير من الحرية، ولم تكن مقيدة من قبل الرقابة.

واعربت هبة مجدي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في منتدى مسك للإعلام، وكذلك تواصلها مع أبرز صناع الإعلام في مصر والوطن العربي، فضلا عن أهمية المحاور التي تُناقش في المنتدى.

وانطلق منتدى مسك للإعلام في القاهرة، صباح اليوم السبت، لتسليط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدماً وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو ورش العمل، ومناقشة تأثير الإعلام الذكي في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.

ويستضيف المنتدى الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ونحو 45 متحدثا من 12 دولة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة النقلي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وستيف برازيل مؤسس شركة هيتمان، ونواف التمياط لاعب كرة القدم السعودي السابق، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، وعلي القرني رئيس قسم الرياضة في سكاي نيوز العربية، ويعقوب سعيد السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

ويحرص المنتدى عبر 8 جلسات و10 ورش عمل وعدد من العروض التقديمية للجهات الرائدة في مجال الإعلام؛ على إتاحة فرص متعددة للشباب، بدءا بإبراز الجهود الرامية إلى فهم صناعة الإعلام الذكي، مروراً بحوارات تسهم بشكلٍ أو بآخر في تطور صناعة الإعلام بما يخدم أهداف الأفراد والمؤسسات والدول، وصولاً إلى عقد ورش عمل تطويرية يستفيد منها الممارس والمهتم بالشأن الإعلامي بمختلف تفرعاته.