يستعد الشاعر هشام الجخ لإحياء حفل "ختام 2019" على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي فرع الزمالك، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الـ7 مساء، ليبدأ الدخول في تمام الساعة الـ6 مساء.

ويقدم الشاعر هشام الجخ في الحفل باقة من قصائده الشعرية المختلفة في مشواره الفني منذ بدايته وحتى الوقت الحالي.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بـ3 فئات للأعضاء وغير الأعضاء بقيمة 100 جنيه، و150 جنيهًا، و200 جنيه، ويمكن الحجز من خلال شباك التذاكر بساقية الصاوي، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لساقية الصاوي من هنا.

الجدير بالذكر أن الشاعر هشام الجخ قدم الكثير من الحفلات الجماهيرية على مستوى العالم العربي وليس داخل مصر فقط، كما قدم بعض الحفلات للجالية العرية الموجوده ببعض البلاد الأوروبية مثل "فرنسا، النمسا، سويسرا، بلجيكا"، ومن أهم قصائده الشعرية "حمزة، إيزيس، أيوة بغير، آخر قصيدة، متزعليش، التأشيرة".