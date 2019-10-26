أحمد قنديل: وجود منصة رقمية للقناة التليفزيونية يُعزز من قربها للمشاهد

قال أحمد قنديل رئيس قسم المنتجات الرقمية في مجموعة "MBC"، إن وجود منصة رقمية لدى قناة تليفزيونية يُعزز من وجودها وقربها من المشاهد، لافتا إلى أن "MBC" حرصت على إطلاق "شاهد.نت" بعد رصدها اتجاه قطاع كبير من الجمهور إلى الإنترنت، قائلًا: "طريقة الحوار والعمل اختلفت بشكل كبير في الوقت الحالي".

وأضاف "قنديل" على هامش مشاركته في جلسة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن منتدى مسك للإعلام، المنعقد في القاهرة، أن وجود منصة رقمية لدى قناة تليفزيونية لن يضمن لها النجاح، إذ أن ذلك يتطلب جهودا صعبة جدا، كون طريقة العمل مختلفة بين الوسيلتين، وبعض المسؤولين ليس لديهم القدرة على استيعاب ذلك الأمر.

وأضاف أنه من الضروري إدراك كيفية إدارة هذه المنصات والمتطلبات التكنولوجية التي تحتاجها، لاسيما وأن المشاهد كان يعتاد على متابعة المحتوى التليفزيوني بشكل مجاني، مؤكدا أن التليفزيون وسيلة إعلامية هامة، لن تموت في ظل التطور التكنولوجي الحاصل، بينما سيحدث تغييرات ضخمة على المحتوى وطريقة تقديمه.