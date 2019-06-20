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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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الأسبوع المقبل.. حصر أسماء الشركات المخالفة لموسم العمرة

الأسبوع المقبل.. حصر أسماء الشركات المخالفة لموسم العمرة

اليوم.. إغلاق حجز الإعلان الـ11 لوحدات الإسكان الاجتماعي في الصعيد

اليوم.. إغلاق حجز الإعلان الـ11 لوحدات الإسكان الاجتماعي في الصعيد

يحدث اليوم| انطلاق أعمال الدورة 108 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

يحدث اليوم| انطلاق أعمال الدورة 108 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

تغييرات بتشكيل "الدستورية" و5 مرشحين لخلافة "جبالي" يوليو المقبل

تغييرات بتشكيل "الدستورية" و5 مرشحين لخلافة "جبالي" يوليو المقبل

أسماء المرشحين المحتملين لمنصب نقيب الأطباء

أسماء المرشحين المحتملين لمنصب نقيب الأطباء

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مصر تترأس المجلس الدولي للزيتون.. تعرف على تاريخ إنشاؤه

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عاجل| مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة أولى ثانوي مطلع الأسبوع المقبل

عاجل| مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة أولى ثانوي مطلع الأسبوع المقبل

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

نيجيرى يرد الجميل بالتطوع فى التنظيم: نجاح مصر نجاح للقارة

نيجيرى يرد الجميل بالتطوع فى التنظيم: نجاح مصر نجاح للقارة

مغامرة «يحيى» فى جزيرة بالفلبين: جيت زيارة.. ضيعت «الباسبور»

مغامرة «يحيى» فى جزيرة بالفلبين: جيت زيارة.. ضيعت «الباسبور»

«بتول ويسر» تروجان للكتب فى «سموحة»: الشغل مش عيب

«بتول ويسر» تروجان للكتب فى «سموحة»: الشغل مش عيب

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