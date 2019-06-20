قدم الفنان عمرو دياب شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، يطالب فيها بإغلاق قنوات فضائية تحمل اسم "الهضبة" واتهمها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه وأفلامه.

وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس تلقى شكوى من المطرب عمرو دياب ضد أربع قنوات فضائية من بينها قناة تسمى "الهضبة" بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه وأفلامه.

وأوضح شوقي لـ"الوطن"، أن دياب طالب في شكواه المجلس بوقف هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لقناة الهضبة. وقال إنه عجز عن التوصل إلى صاحب القناة لاتخاذ الإجراءات القانونية فلجأ للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان من ضمن مطالب عمرو دياب، إغلاق مجموعة قنوات الهضبة "أفلام، اليوم، دراما، سينما، كلاسيك" والتي تبث على قمر نايل سات، وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضدهم.

وحصلت "الوطن" على صورة من الشكوى التي تقدم بها أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعماله الفنان، مطالبًا بغلق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك للقناة.

وتقرر أنَّ تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس تحقيقاتها في الشكوى التي أشارت إلى إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها قبلها، طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية، والقانون رقم 180 لسنة 2018، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحريك الدعوى الجنائية قبل تلك القنوات والقائمين عليها.

وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة فحصت بالأمس الشكوى التي تقدم بها المطرب عمرو دياب ضد مجموعة قنوات "الهضبة"، وأضاف شوقي لـ"لوطن"، أنه من المقرر أن تستكمل اللجنة التحقيق يوم السبت المقبل.