تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وكشفت التحريات أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة الأهالي، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد يوسف مدير البحث الجنائي إخطارا يفيد بالقبض على كل من "خالد ص م ع"، سائق، والمطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكم حبس جزئيا "سرقة"، بإجمالي حبس 21 سنة و6 أشهر (قائد السيارة رقم 1832 رحلات الغربية حمراء اللون ماركة كينج لونج )، و"رؤوف م م ت"، و"طارق م ع ع"، و"محمد م ع أ"، والسابق اتهامه في القضية رقم 14445 لسنة 2000م النزهة "مخدرات" أثناء سيرهم بالسيارة بوسط البلد، وبحوزتهم المضبوطات التالية: (طبنجة صوت تركي الصنع، 13 طلقة خرطوش عيار 12 مم، جهاز لاسلكي ماركة K HOPE)، عقب قيامهم ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى 15 ألف دولار و2000 جنيه مصري، من المدعو مصطفى "أ س أ ش"، عقب قيامه بسحب المبلغ المالي المشار إليه من بنك القاهرة فرع السواح، الكائن بدائرة القسم، بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال شرطة"، باستخدام السيارة قيادة الأول.

وبتطوير مناقشة المتهمين للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي، سرقة مبلغ مالي 21.700 جنيه من المدعو "أحمد ح ا" عقب قيامه بسحب المبلغ المالي من مكتب بريد السلام الكائن دائرة قسم شرطة السلام أول، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21570 لسنة 2019م جنح السلام أول، سرقة مبلغ مالي 17 ألف ريـال سعودي من المدعو "شعبان ح ح ا"، عقب قيامه بسحب المبلغ المالي من البنك الأهلي المصري الكائن شارع جسر السويس دائرة قسم شرطة النزهة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 12513 لسنة 2018م جنح النزهة، سرقة مبلغ مالي 70 ألف جنية من المدعو "ناصر ب ح ك" سن 30 سنة، ترزي، ومقيم شارع قطب شبل ـ دائرة قسم شرطة المرج، عقب قيامه بسحب المبلغ المالي من البنك الأهلي المصري الكائن شارع عين شمس دائرة قسم شرطة المرج، والمحرر بشأنها المحضر رقم 35860 لسنة 2018م جنح المرج، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات حوادثهم على متطلباتهم الشخصية، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.