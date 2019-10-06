تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من إحباط ترويج كمية من مخدر الحشيش في أنحاء العاصمة، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في جلب المخدرات من جنوب سيناء وبيعها في القاهرة، تم ضبطهم وبحوزتهم 11 ونصف كيلو مخدرات، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات بمديرية أمن القاهرة تفيد ببيع عاطل وصديقه كمية من مخدر الحشيش تم استصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة "بين الجبلين" دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كلا من: "يحيى. م. س"، 33 عاما، عاطل، مقيم أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، و"إبراهيم. م. س"، 18 عاما، عاطل، ومقيم بذات العنوان، حال استقلالهما سيارة نقل زرقاء اللون قيادة المتهم الأول وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام، مبلغ مالي 5.570 جنيه، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.