توقفت حركتي الصيد والملاحة ببوغاز رشيد وميناء المعدية بإدكو بمحافظة البحيرة، لليوم الرابع على التوالي، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، في ظل الأحوال الجوية السيئة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من جهودها لرفع آثار مياه الأمطار بالشوارع والميادين، فيما تواصل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، عملها لمتابعة أي حدث طارئ ولتلقي الشكاوى.

كانت محافظة البحيرة تعرضت لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة، حولت الشوارع لبحيرات من المياه وأدت لشلل تام في القرى وإغلاق المحلات التجارية وانقطاع التيار الكهربائي.