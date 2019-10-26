حماقي يحيي احتفالية "تحيا مصر" لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية 

أحيا المطرب محمد حماقي، احتفالية صندوق "تحيا مصر"، لإطلاق مبادرة "دكان الفرحة"، لتيسير تجهيز زواج الفتيات، التي أطلقت اليوم بأحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور وزيرة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق.

وشهد الحفل، زغاريد الفنانات وعلى رأسهن وفاء عامر، والتقاط الصور التذكارية مع الفتيات للاتي حضرن لاستلام أجهزتهن.

وشارك عدد من الفنانيين في احتفالية إطلاق المبادرة، بينهم أحمد حلمي، ولبلبة، وفاء عامر، رجاء الجداوي، كندة علوش، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، إلى جانب عدد من رجال الأعمال.