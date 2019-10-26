اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب، اليوم، بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً اسرائيلياً ورفعوا مكانه علما فلسطينيا قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل أن يتدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي احتجز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأقام مستوطنون هذه البؤرة قبل نحو عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم "سلعيت"، وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عبدالله أبو راحمة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "اقتحمنا البؤرة الاستيطانية وكانت لنا فرصة كي نزيل العلم الإسرائيلي ونرفع العلم الفلسطيني"، مضيفا: "لغاية الآن الجيش الإسرائيلي يحتجز ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا"، فيما قالت نقابة الصحافيين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز سبعة صحفيين تواجدوا في المكان.

ويشارك نشطاء أجانب ومنهم إسرائيليون مع نشطاء فلسطينيين في العديد من الأنشطة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.