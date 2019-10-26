قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ "الوطن"، أن التقلبات الجوية التي تشهدها مصر لم تؤثر سلبا على أسعار الخضر والفاكهة.

واستقرت كافة الأسعار مع وجود وفرة في المعروض نتيجة الركود وتراجع إقبال تجار التجزئة عن الشراء نتيجة لصعوبة التنقل، ونفى حدوث إي إهدار في المحاصيل لتجهيز أسواق الجملة بشكل متطور.

وكشف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن الـ 4 أيام الماضية، لم تشهد سوق الجملة بالعبور أي تراجعات في الكميات الواردة، والتي تتعدى 300 طن غير أن أعداد الزائرين إلى السوق انخفضت بنسبة 20% بسبب صعوبة التنقل بين المحافظات ويبلغ عدد زوار السوق حوالي 5 آلاف زائر يوميا قبل سوء الأحوال الجوية.

واستقرت أسعار البطاطس بسوق التجزئة عند معدلاتها لتباع بسعر يتراوح بين 6-8 جنيهات، والبصل مستقر ليتروح بيعه للمستهلك بأسعار تتراوح بين 4-5 جنيهات، والخيار بـ 7 جنيهات، والملوخية بـ 3 جنيهات، والباذنجان يباع بـ 4 جنيهات، والفلفل يباع بـ 7 جنيهات.

وعن الفاكهة قال "النجيب"، إن العنب يباع تجزئة بـ 5-8 جنيهات جملة، والجوافة بـ 6 جنيهات والتين تراوح سعره من 5-9 جنيهات، والكمثرى من 8-12 جنيها للمستهلك.