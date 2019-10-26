نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

مطروح 20 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 36

المدينة 17 33

الرياض 21 36

المنامة 29 34

أبو ظبي 26 37

الدوحة 29 34

الكويت 20 31

دمشق 10 24

بيروت 22 27

عمان 12 24

القدس 16 22

غزة 20 27

بغداد 17 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 23 36

طرابلس 19 24

تونس 16 23

الجزائر 13 20

الرباط 15 25

نواكشوط 24 36