"الأرصاد" تشرح الفرق بين الإعصار والمنخفض الجوي في مصر: بلاش شائعات

ردت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الشائعات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريح منسوب لوكالة "ناسا" ذكرت فيه أن إعصار "ميديكين" يؤثر على مصر وفلسطين، مشددة على أنَّ هذه الأقاويل ليست لها أي أساس من الصحة، لأن مصر تطل على البحرين الأبيض والمتوسط وهذه البحار مغلقة ولا تتكون بها الأعاصير، فالأعاصير تتكون فقط في المحيطات الشاسعة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال حديثها مع أحمد عبدالرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ سرعة الرياح في الإعصار تكون عالية جدًا، وتتجاوز الـ60 عقدة، 120 كيلومترًا/الساعة ولكنها لم تتجاوز الـ27 عقدة.

وشددت على أنَّ ما تتعرض له مصر ليس إعصارًا، فهو مجرد منخفض جوي، متعمق ومتمركز على جزيرة قبرص، وبدأ بالتحرك على السواحل الشمالية للبلاد، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورعدية، مع نشاط للرياح على المدن الساحلية ومحافظات من شمال الدلتا.