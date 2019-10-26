هاجم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لمنصات "السوشيال ميديا"، مؤكّدًا "لدينا عداء واضح مع الإخوان، وعلى سبيل المثال تظهر صفحات طبخ على السوشيال ميديا، ثم تتحول فجأة لصفحات تروّج لفكر الإخوان بعد أنَّ جذبت جمهور لها في البداية".

رئيس تحرير "الوطن": لا أحد يمكنه السيطرة على السوشيال ميديا.. وعلينا توعية الناس وفق الحقائق لا الزيف

وأضاف رئيس تحرير جريدة "الوطن"، خلال كلمته في جلسة "الصحافة الرقمية وصناعة المستقبل" ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، إنَّ آليات استخدام الإعلام بشكل عام سياسيًا أصبحت الآن أكثر تطورًا، موضحًا أنَّه قديمًا كنا نواجه إذاعة وتليفزيون وصحف ورقية، وكان من السهل اتخاذ إجراءات تمنع وصول هذه الوسائل للجمهور، لكن الآن الأمر أصبح مختلفًا".

وتابع "مسلم"، "كدولة لا يمكن السيطرة على الفضاء الإلكتروني ولا يوجد سيطرة على المنصات، وبالتالي هناك موجات أكثر عداوة وشراسة عما قبل فضلًا عن كونها تحولت إلى ظاهرة".

مسلم: نحتاج لإحداث تكامل بين الإعلام التقليدي والرقمي لمواجهة التحديات

واستكمل "مسلم": "الصحفي لديه معضلة كبيرة فلا يعرف من الذي يشارك المنشورات عبر هذه الصفحات ومن ورائها"، ضاربًا المثل بقضية اجتماعية شهدتها محافظة المنوفية وشغلت الرأي العام بسبب حادث قتل شاب لكن "بعد شوية اكتشفت السلطات استغلال الإخوان الإرهابية لها".

وسلط "مسلم" الضوء على الآثار السلبية للتعامل مع التغيير المفاجئ لبعض الصفحات عبر السوشيال ميديا وكيفية مجابهته بقوله: "في فترات السيولة والثورات التي تواجهها الدول العربية يصبح الأمر صعبًا، خاصة أنَّ الاعلام لم يطور نفسه"، مستكملًا: "لو مش هبني وعي الناس وفق وعي حقيقي، وبنيته على وعي زائف لا نضمن تغيير الناس"، وعليه لا نملك سوى بناء وعي حقيقي مع تفاعل الدولة للوصول إلى التأثير المرجو".

مسلم: الإعلام التقليدي يواجه تحديات هي الأعنف في التاريخ.. الصحافة المعمقة هي الحل

وفيما يخص تحديات الإعلام التقليدي، أشار "مسلم" إلى أنَّ هناك تحديات تواجه الإعلام التقليدي وهي تحديات تعد الأعنف في التاريخ من ارتفاع سعر الورق والطباعة وهروب الجمهور للمنصات الرقمية، مما يؤكّد ضرورة توافر صحافة معمقة، أما الإعلام الرقمي فيتميز بالسهولة والسرعة لكونه يمتاز بتقنيات الفيديو والإنفوجراف.

وشدد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، على ضرورة إحداث تكامل بين التقليدي والرقمي، موضحًا أنَّ هناك سيناريوهين الأول تكاملي والثاني تنافسي، وبخصوص "التكامل" فقد بدأت مؤسسات إعلامية تقليدية تدشين منصات رقمية لها، أما "التنافسي" فمن المعروف أنَّه لم تنجح أي وسيلة إعلامية في إلغاء وسيلة أقدم منها، فضلًا عن أنَّ مساحات الإبداع الرقمي أكثر من التقليدي؛ مما يحتم علينا إحداث هذا التكامل.

وانطلق منتدى مسك للإعلام في القاهرة، صباح اليوم السبت، لتسليط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو ورش العمل، ومناقشة تأثير الإعلام الذكي في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.

ويستضيف المنتدى الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ونحو 45 متحدثا من 12 دولة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة النقلي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وستيف برازيل مؤسس شركة هيتمان، ونواف التمياط لاعب كرة القدم السعودي السابق، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، وعلي القرني رئيس قسم الرياضة في سكاي نيوز العربية، ويعقوب سعيد السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

ويحرص المنتدى عبر 8 جلسات و10 ورش عمل، وعدد من العروض التقديمية للجهات الرائدة في مجال الإعلام؛ على إتاحة فرصا متعددة للشباب، بدءا بإبراز الجهود الرامية إلى فهم صناعة الإعلام الذكي، مروراً بحوارات تسهم بشكلٍ أو بآخر في تطور صناعة الإعلام بما يخدم أهداف الأفراد والمؤسسات والدول، وصولاً إلى عقد ورش عمل تطويرية يستفيد منها الممارس والمهتم بالشأن الإعلامي بمختلف تفرعاته.