لقي فلاح بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعة نتيجة تعرضه للصعق، أثناء محاولته إطفاء الإنارة من عامود كهرباء أمام منزله بالقرية في ظل تساقط الأمطار.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا العميد إبراهيم الدسوقي، يفيد بمصرع فلاح بقرية كمشيش، يدعى "م.ع.ا" 57 سنة، بصعق كهربائي أثناء إطفاؤه الإنارة أمام منزله

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، لمعرفة أسباب الواقعة، وسماع اقوال الشهود.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.