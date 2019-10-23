أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه يتابع تأثير سقوط الأمطار بشكل غزير على محافظة المنوفية مع رؤساء المدن منذ الساعة الرابعة فجرا، للتأكد من وجودهم في الشارع ومتابعة أهم المستجدات، والتأكد من عدم وجود مشكلات تسببت فيها الأمطار.

وقال محافظ المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى إخطار المحافظة باحتمالية سقوط أمطار بالأمس من هيئة الأرصاد الجوية، وجرى التواصل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة للاستعداد لسقوط الأمطار والتنبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد بشكل مستمر في الشارع في أي وقت للاطمئنان على سلامة المواطنين.

وحول سير العملية التعليمية في المحافظة، قال محافظ المنوفية إنها تسير بشكل طبيعي ولا نية لإلغائها، موضحا أن محافظة المنوفية لم تعلن حالة الطوارئ ولن تعلنها إلا في حالات خاصة.

وأوضح اللواء سعيد عباس أن محافظة المنوفية استعدت منذ الشهر الماضي لموسم الأمطار، حيث جرى عقد اجتماع موسع مع رؤساء المدن ومديرية أمن المنوفية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية والمعنية بالموضوع، وحل جميع المعوقات التي تواجه محافظة المنوفية لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار.