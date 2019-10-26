أعلن الجيش التشيلي رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع في العاصمة سانتياجو على خلفية الأزمة الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان للجيش أن "الظروف الحالية تتيح لنا اتخاذ قرار برفع حظر التجول في المنطقة الإدارية للعاصمة اعتبارا من الآن".

وكانت السلطات قد فرضت حظر التجول الليلي في العاصمة في 19 أكتوبر عقب أعمال شغب وعنف أدت إلى موجة احتجاجات غير مسبوقة في البلاد.

ثم قلّصت السلطات حظر التجول الليلي إلى خمس ساعات بدلا من عشر ساعات.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بتظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة في رسوم مترو سانتياجو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوع ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذي يضم 18 مليون نسمة.