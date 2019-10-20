أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو، المسؤول عن أمن سانتياغو عاصمة تشيلي، حظر التجول في المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق.

وأوضح أن حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، وذكر الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو للصحفيين في سانتياغو، قائلا: "ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وكان أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت بعد أن عمت الفوضى العاصمة وسط أعمال شغب أدت إلى اشعال النار في بناية بوسط المدينة وإغلاق شبكة مترو الأنفاق.

ووفقا لشهود ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل محتجون غاضبون من زيادة أسعار المواصلات العامة في الآونة الأخيرة النار في عدة محطات مترو وقاموا بنهب متاجر وإحراق حافلة نقل عام بعد ظهر الجمعة.

وتحدث بنيرا للشعب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، معلنا حالة الطوارئ في الوقت الذي هرع فيه رجال الشرطة والاطفاء لاحتواء الأضرار، وفقا لـ"رويترز".