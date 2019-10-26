تنطلق غدا الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالب محمود البنا، والمعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، والمنعقدة بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تعود أحداث الواقعة إلى معاتبة المجني عليه محمود محمد البنا، المتهم "م.ا.ر" بعد اعتدائه على فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص المتهم بالمجني عليه بمعاونة 3 من أصدقائه، وسدد له طعنه عدة نافذة بالبطن والوجه والفخذ.

وأمر النائب العام بتحويل القضية لمحكمة جنايات الأحداث، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

جدير بالذكر، أن رئيس المحكمة أمر بتأجيل الجلسة الماضية لإطلاع المحاميين على القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن محمود البنا الذين طالبوا بالحصول على موافقة المحكمة للحصول على أوراق من الجهات التنفيذية، من أجل التحقق من سن المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح وثلاثة آخرين.