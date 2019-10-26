أغرقت موجة الأمطار الغزيرة، التى هطلت على مدن ومراكز وقرى البحيرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الشوارع والميادين، وحاصرت الأهالي في منازلهم، ودخلت محللهم التجارية وبعض المساجد، بعد أن ارتفعت بمقدار نصف متر في بعض المناطق، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص صعقا بالكهرباء، نتيجة تسرب مياه الأمطار، للأعمدة الكهربائية والوصلات المنزلية، وإصابة 3 آخرين، سقطوا من أعلى أسطح منازلهم، أثناء كسح المياه.

وتسببت الأمطار في مضاعفة معاناة الأهالي، جراء ارتفاع المياه بالشوارع والميادين وبمداخل القرى، في الوقت الذي حاصرت فيه مياه الأمطار، منازل بعض القرى في رشيد وإدكو وحوش عيسى والمحمودية وكفرالدوار، وغرقت بعض الشوارع في المياه، بسبب عدم قدرة شبكة الصرف على استيعاب كميات الأمطار الكبيرة.

محمد سيف، أحد الأهالي، قال إن مدينتي رشيد وإدكو، تعرضتا لموجة من الأمطار الغزيرة، فاقت قدرات الوحدة المحلية للمركزين، على التعامل معها، كما فاقت القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف، مشيرا إلى أن مياه الأمطار، أغرقت شوارع القرى كما أغرقت مدخل الطريق الدولى الساحلي.

وفي حوش عيسى، أغرقت مياه الأمطار، ميادين وشوارع المدينة والقرى، وحاصرت المياه عددا من المنازل والمحال التجارية والمدارس، نظرا لارتفاعها في بعض الشوارع إلى حوالى نصف متر، مثل مناطق حارة أبومريم والمحطة والمنشية وشارعي الجمهورية وعثمان، كما تراكمت وارتفعت مياه الأمطار بالشوارع المؤدية إلى مدارس الشهيد عبدالعظيم بديوي، والشهيد يحيى زنقير الابتدائية، والحديثة الابتدائية، وأبوبكر الصديق الابتدائية والإعدادية، وأم المؤمنين الإعدادية بنات، ما تسبب في صعوبة الوصول إلى تلك المدارس، وغياب الطلاب عن الدراسة.

وقال محمد عبدالواحد، أحد أهالي حوش عيسى، إن الأمطار التي تعرضت لها المدينة، تسببت في إصابة المدينة بالشلل، بعد محاصرة المياه للشوارع والميادين والمحال التجارية، وبسبب انسداد شبكة الصرف وعدم عمل صفايات المطر وبالوعات الصرف بالمدينة، كما اضطرت شركة الكهرباء بحوش عيسى، إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المدينة، بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار في مصرع 6 أشخاص، بينهم طالبان وربة منزل، صعقا بالكهرباء، وعامل نظافة، من مركز كفرالدوار، صدمه أوتوبيس أثناء تأدية عمله بأحد شوارع الإسكندرية،

وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات ونزيف، إثر سقوطهم من أعلى أسطح منازلهم، بسبب الأمطار، بمراكز المحمودية ووادى النطرون وحوش عيسى ودمنهور أبوالمطامير وكفرالدوار.

كما لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي في ماسورة الغاز، بسبب مياه الأمطار بقرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بمصرع طفل بسبب ماس كهربائي في ماسورة الغاز المنزلى بقرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت، وتبين وفاة "عبدالله مبروك الكومي" 14 عاما، نتيجة حدوث ماس كهربائي في ماسورة الغاز بسبب مياه الأمطار.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد أسامة مدير نيابة شبراخيت، التصريح بدفن الجثة.

ودفعت الوحدات المحلية، بسيارات وعمال الوحدة والصرف الصحي وشركة المياه، للتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار، وشفطها من شوارع وميادين المدن والقرى، لتسهيل حركة المواطنين.

المحافظ اللواء هشام آمنة، أكد أنه جرى التعامل مع الأمطار بجميع المراكز والمدن والقرى على الفور، من خلال الأطقم والمعدات الخاصة وإشراف من رؤساء ونواب المدن والقرى، وتم رفع معظم الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين، وانتظمت حركة سير المواطنين والسيارات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها، تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار، من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.