أعلنت جامعة الأزهر مشاركتها في مشروع الاتحاد الأوروبي لتعليم أبناء اللاجئين، وحرصها على متابعة الجامعة لبرامج الاتحاد الأوروبي والحرص على الاستفادة منها وتعظيم دورها داخل الجامعة.

جاء ذلك في لقاء جمع الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بفريق عمل المشروع الأوروبي الخاص ببرنامج اللاجئين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ترتيبات ورشة العمل المزمع عقدها بأثينا اليونان للتدريب على أحدث وسائل تأهيل معلمي اللاجئين والتي تهدف لتدريب 500 معلم بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل لتدريب المدربين الدكتور محمد منصور سعد فرج، مسؤول التعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي للجامعة، والدكتور سعيد دسوقي الأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور حمدي أحمد طه المدرس بكلية التربية عضو فريق العمل بالمشروع.