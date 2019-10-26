تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادي.. وإزالة معوقات الاستثمار"، و"انطلاق منتدى تطوير الإعلام العربي.. مسك تدعو للاستفادة من التقنيات والاستثمار في البيانات.. ومسلم: التكامل بين التقليدي والرقمي لمواجهة التحديات ولا بد من صناعة صحافة العمق".

وفي "الوطن الاقتصادي"، "الصادرات المصرية تنمو 3% فقط في أول 8 أشهر من 2019 رغم تنفيذ أكبر حزمة إصلاحات في تاريخ الاقتصاد"، و"غدا.. مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ".

وتقرأ ملفا خاصا عن "أزمة مطربي الأغنية الواحدة"، "3 دقات حصدت نصف مليار مشاهدة وحققت الشهرة لأبو.. وعلي حميدة تركت الفن بسبب لولاكي"

وفي "الوطن الرياضي"، "اجتماع في الأهلي لحسم الصفقات الجديدة.. وفايلر يطلب بديلا لأفشة"، و"الزمالك يبدأ في تعديل عقود 4 لاعبين ويرفض بيع طارق حامد".