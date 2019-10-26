أجرى وزير التنمية المحلية عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة المحافظات المحتمل سقوط الأمطار بها لمراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والقوات المسلحة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الـ48 ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث في المناطق الساخنة.

وأشار الوزير في تصريحات إلى أن غرفة عمليات الوزارة رصدت وتابعت الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات والتأكيد على المحافظات والأحياء التي تواجه أحوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مشكلة من تراكم المياه والذي يؤدي لإعاقة حركة المرور وحركة السير.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء خلال 48 ساعة القادمة كما تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتي تعمل بكامل طاقتها وأن هناك استعداد فني كامل وأطقم مهندسي تشغيل لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة.