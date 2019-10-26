أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستتحسن بداية من غدٍ، الأحد، حيث ستبدأ فترات سطوع الشمس في الزيادة هلال النهار على معظم أنحاء الجمهورية، باستثناء شمال سيناء، والمدن الساحلية، التي ستسقط فيها أمطار تتراوح ما بين كميات خفيفة ومتوسطة الشدة.

وأضافت، خلال تصريحات لشاشة "extra news"، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، كانت نهايتها اليوم، وذروتها في شمال ووسط سيناء، حيث تعرضت للأمطار الغزيرة والرعدية، وتحديدا في مدن "بئر العبد، العريش، رفح".

وأشارت إلى أن مدينة العريش تتعرض للسيول، حيث جرى رصدها والتعامل معها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأمطار كانت متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من مدن القناة ومناطق من محافظات الدلتا.

ونوهت مدير مركز الاستشعار من البعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الطفيف، وتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مشيرةً إلى أن الشبورة المائية ستبدأ في الظهور مجددا في الصباح الباكر مع تحسن الأحوال الجوية، خاصة على الطرق "الزراعية، الصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية".

ونصحت بقيادة المركبات بهدوء على الطرق، والاستعداد للتقلبات الجوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأوضحت، أن الأسبوع المقبل، سيشهد استقرارا تاما على مستوى الأحوال الجوية، حيث سيتمتع المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية بحالة الجو المعتدلة.