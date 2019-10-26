تستعد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الإعلام، برئاسة مجدي البدوي، لعقد مؤتمر تحت عنوان التربية الإعلامية وأهميتها في مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك خلال مطلع نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، إن مصر تواجه حربًا شرسة من قبل أجهزة ودول أجنبية تتربص بالدولة بهدف النيل منها. مضيفًا لـ"الوطن"، أنه يجب الاهتمام بالتربية الإعلامية من أجل مواجهة حروب التضليل والتزييف التي تواجه البلاد العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة.

وأوضح مجدي البدوي: "نواجه العديد من أشكال الأخبار غير الصحيحة، ولا بد أن يتمتع ممارس الإعلام بل والمواطن البسيط بمهارة التدقيق والتحليل الإعلامي للتفرقة بين الأخبار الصحيحة والزائفة، ولا سيما أنه لا يمكن مقارنة الإعلام التقليدي بوسائل السوشيال الحديثة والمتطورة والتي لا تخضع لأي رقابة".

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تدريب أعضاء اللجان النقابية، سواء صحافة أو طباعة أو إعلام أو ثقافة، ستبدأ النقابة في تطبيق الدورات التدريبية على المواطنين، من أجل إفادة أكبر عدد ممكن من المتلقين.