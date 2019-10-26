أكد سامح السيد، عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، هبوط أسعار الدواجن في الأسواق، بعدما وصل سعرها بالمزارع إلى 18 جنيها.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إن ذلك السعر يعتبر إنجازا غير مسبوق "إنجاز لم يحدث من عام 2006"، موضحا أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي لصناعة الدواجن، وهو ما يحسب للقيادة السياسية المصرية الحكيمة.

وأضاف عضو شعبة الدواجن، أن من يتحكم في سوق الدواجن بمصر، هم عدد من الأشخاص قاموا بزيادة الفجوة السعرية بين أسعار المزارع ومنافذ البيع، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة توسع حاليا منافذ التوزيع الخاصة بها، حتى يتم بيع الدواجن بأسعارها دون زيادة على المستهلكين: "هنعمل بورصة إلكترونية للدواجن، ودي هتحكم السعر الفعلي للمستهلك والشراء".

واستطرد: "الأسعار دي هتفضل ثابتة، ومش هتزيد، وهتقل تاني، وهذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بتداول الدواجن الحية".