أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على 2050 فرصة صناعية، حتى يوم 4 نوفمبر 2019، وذلك تيسيرا على المستثمرين، ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا، للمرة الأولى في مصر، على أن يكون آخر موعد للتقدم "أونلاين" على القطع المطروحة، حتى 29 من الشهر نفسه.

وتعد الـ 2050 قطعة أرض، ضمن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة، بفرص استثمارية جاهزة، بمساحة 5.2 مليون متر، تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمساحات تتراوح من 160 وحتى 40 ألف متر مربع.

قطع الأراضي الصناعية المطروحة في 13 محافظة

- مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي 1076 قطعة بإجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع.

- محافظة قنا بإجمالي 374 قطعة بمساحة 600 الف متر مربع تقريبًا.

- العاشر من رمضان بإجمالي 359 قطعة أرض على مساحة حوالي 190 ألف متر مربع.

- القنطرة شرق بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف متر مربع.

- برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف متر مربع.

- المحلة الكبرى بإجمالي 42 قطعة على مساحة 33 ألف متر مربع تقريبا.

- المنيا 26 قطعة بإجمالي مساحة 26 ألف متر مربع.

- بورسعيد 20 قطعة بإجمالي مساحة 42 ألف متر مربع.

- القطامية بالقاهرة 18 قطعة على مساحة حوالي 29 ألف متر مربع.

- أسيوط 17 قطعة على 30 ألف متر مربع.

- الوادي الجديد 16 قطعة على مساحة حوالي 8 آلاف متر مربع.

- طيبة 9 قطع على مساحة 54 ألف متر مربع.

- 4 قطع في مدينة 15 مايو على مساحة 12 ألف متر مربع.

- قطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 آلاف متر مربع.

والتقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة، يوفر 480 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية، و388 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية، و266 مشروعا غذائيا، و274 مشروعا تعدينيا، و232 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية، و313 فرصة للصناعات المعدنية، و97 فرصة للصناعات الدوائية.

آلية تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض ومعايير الاختيار

- يستطيع المستثمر من أي مكان في العالم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة واختيار القطعة المناسبة له، موضح عليها الأنشطة المحيطة بها والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات، فضلًا عن السعر والذي يتم تحديده من خلال جهة الولاية ووفقًا للتغيرات السعرية بالسوق.

- يقوم المستثمر بالتقدم "أونلاين" وإرسال جميع المستندات في إجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقته.

- الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما، يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات.

- يتم البت في التظلمات أو الطعون (إن وجدت) خلال 20 يوما، ويتم نشر درجات التقييم.

- يقدم المستثمر، المستندات، في مقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، على أن يكون معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج، خاصةً تلك الصناعات ذات البعد الاستراتيجي او التي تغطي فجوة استيرادية.

- المستثمر يمكنه البحث عن الفرصة الاستثمارية عن طريق البحث من خلال البوابة الإلكترونية حسب الأنشطة المتاحة، أما إذا كان لديه قرار استثماري بالنشاط أو الصناعة التي سيستثمر فيها، يقوم بالبحث جغرافيا، طبقا للموقع الذي يريده.