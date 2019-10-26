تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

مصر تقترح تأسيس مركز لتحقيق التنمية الأفريقية المستدامة بالذكاء الاصطناعي

مصر تقترح تأسيس مركز لتحقيق التنمية الأفريقية المستدامة بالذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال بعدة مناطق غرب العريش

مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال بعدة مناطق غرب العريش

"الكاثوليكي للسينما" يكرم الموسيقار جمال سلامة الخميس

"الكاثوليكي للسينما" يكرم الموسيقار جمال سلامة الخميس

حماقي يحيي احتفالية "تحيا مصر" لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية 

حماقي يحيي احتفالية "تحيا مصر" لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية 

اتفاقية تآخي بين الإسكندرية وليماسول

اتفاقية تآخي بين الإسكندرية وليماسول

الإعدام لـ تيتو والسجن من 5 سنوات للمؤبد لـ3 آخرين في "خلية الوراق"

الإعدام لـ تيتو والسجن من 5 سنوات للمؤبد لـ3 آخرين في "خلية الوراق"

اختيارات الوطن

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

الأكثر قراءة

عاجل