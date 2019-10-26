قررت هيئة التنمية الصناعية مد فترة الحصول على كراسات شروط الأراضي الصناعية المطروحة عبر الخريطة الالكترونية إلى 4 نوفمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على 2050 فرصة استثمارية صناعية وفرتها خريطة الأراضي الصناعية الالكترونية فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن ذلك يأتي تيسيرا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة في مصر، علما بأن آخر موعد للتقدم أونلاين على القطع المطروحة حتى 29 نوفمبر المقبل.