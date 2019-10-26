قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المشروعات القومية التي افتتحتها الدولة مؤخرا، تعد سببا رئيسيا لانخفاض معدلات البطالة في مصر.

وأضافت "الحماقي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وفي حال اهتمت الدولة بالإصلاح الإداري وإعادة هيكلة العمالة، سيعمل ذلك على زيادة الطاقة الإنتاجية للعاملين، موضحة أن هناك ضعفا في الإنتاجية بسبب انخفاض المهارات وعدم استخدام التكنولوجيات المتقدمة في الصناعة والزراعة.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه من الضروري الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة، كونهما الأهم في الاقتصاد، مع نقل التكنولوجيا المتقدمة لهما، وتدريب العاملين بهما.

وأشارت إلى أن تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، يمثل أمن قومي للمنطقة العربية، في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

واستطردت: "علشان أقلل معدلات البطالة، لازم أرفع كفاءة سوق العمل، وعمل المرأة، وإعطاء الفرص الحقيقية لها".