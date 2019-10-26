أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة تفادي أية إجراءات من شأنها تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن لافروف نقل هذا الموقف الروسي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناول أيضا بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية / الروسية.

وكانت روسيا قد استنكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال قوات أمريكية إلى دير الزور السورية بدعوى حماية آبار البترول المحلية هناك من اعتداءات العناصر الإرهابية لتنظيم داعش، حيث أكدت روسيا أن تلك الخطوة تنطوي على انتهاك للقانون الدولي منوهة بأن جميع الموارد الطبيعية مملوكة للسوريين وحدهم.