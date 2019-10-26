أصيب شخص بإصابات مختلفة، إثر سقوطه من بلكونة من الطابق الثالث بعقار بمدينة دسوق، وجرى نقله إلى المستشفى العام، لإجراء الفوصات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، بسقوط "إيهاب. ا. ب"، 23 عاماً، وإصابته بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من بلكونة الطابق الثالث، وعلى الفور انتلقت قوة أمنية بعد إبلاغ الشرطة، ونُقل لمستشفى دسوق العام.

وتبين أنه سقط من الطابق الثالث أثناء تركيبه ستارة البلكونة، انزلقت قدماه وسقط بالشارع، وأصيب بعدة إصابات، وجرى نقله إلى مستشفى دسوق العام لعمل الإسعافات الأولية، وجاري عمل الفحوصات بالمستشفى، واستكمال باقي الإجراءات القانونية.