محافظ كفر الشيخ: رفعنا درجة الاستعداد في المستشفيات استعدادا للسيول

قال إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، إنه كلف المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالعمل على تخفيض ضغوط محطات المياه، لمدة 4 ساعات، وذلك استعدادا لموجة السيول المتوقعة اليوم السبت، وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ لـ"الوطن"، أنه يجري حالياً تفريغ كامل محطات الصرف الصحي على مستوي المحافظة لكي تستوعب أي تصرفات أكبر من قدراتها، حيث أن هذه المحطات عبارة عن أحواض كبيرة تتجمع فيها مياه الصرف بالكامل، ثم تقوم بصرفها في محطات الرفع في القرى، ثم تصب في محطات المعالجة الثنائية، ثم تذهب لمصارف للري أو البحار، وأن هذه المحطات البالغ عددها 150محطة رفع صرف صحي على مستوى المحافظة والتي تصب في 23 محطة معالجة ثنائية لها قدرة استيعابية، "نحاول تفريغها على مدار الـ4 ساعات المقبلة تحسباً لهطول أمطار ووجود تراكمات مياه أكبر من قدرتها".