قال مطرب المهرجانات، حمو بيكا، إنه طلب من نقابة الموسيقيين استخراج تصريح عمل وكارنيه "دي جي".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "قلتلهم أنا مش مطرب ومش مغني وصوتي وحش، وقلتلهم بس ليا جمهور كبير بيسمعني وحاببني".

وتابع: "قالولي أنت سقطت في الامتحان، مع إني قلتلهم قبل مدخل الامتحان إني هسقط، وقلتلهم أنا مؤدي مهرجانات وبقدم محتوى أنتم مش معترفين بيه فنيا بس فيه 100 مليون معترفين بيه"، ليقاطعه الإعلامي أحمد موسى قائلا: "مين الـ100 مليون"، ليرد بيكا: "أنا عندي تراك جايب 140 مليون، ولو مجبش الرقم ده يبقى إزاي يقولوا محدش بيسمعني".

وشن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الإثنين الماضي، هجومًا حادًا على مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، حيث ذكر أن بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، ولكن الشؤون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدولة فيها قانون وقضاة محترمون ونائب عام مثال ونموذج للحق وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، مستطردًا: "إحنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشويه الفن المصري".

وتساءل: "هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا أعتقد أن الدولة ستصمت على ذلك، أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق"، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد حمو بيكا للنائب العام، وسوف تقدم النقابة بلاغا ضده للنائب العام.

وتابع نقيب الموسيقيين قائلا: "ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول".