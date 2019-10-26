"الأرصاد" عن منخفض قبرص: "سموه ميديكين أو حمادة بس مش إعصار"

أكد أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية ستبدأ بالتحسن غدًا، الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق في سيناء، وتزداد فترات الشمس في باقي الأنحاء ويسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "انتهت مرحلة منخفض قبرص، وللأسف إحدى القنوات صممت على أن ما تعرضت له البلاد كان إعصارًا، مع أنه كان منخفضًا متعمقًا، ولهذا لجأت إلى تسميته بحمادة".

وتابع: "الناس سمته ميديكين، أو تسميه حمادة، ممكن نسميه أي حاجة بس مفيش حاجة اسمها إعصار، كان في تصميم على إثارة الرعب في قلوب المصريين، وهذا كلام عارٍ من الصحة".

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 3 تحذيرات جوية، بخصوص الحالة الجوية التي شهدتها البلاد: "دي طبيعة فصل الخريف، وجود منخفض يتكون في جنوب قبرص يؤثر على مصر".

ولفت إلى أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مثل وزارة البيئة والقوات المسلحة، في إجراء دراسات مختصة بالأحوال الجوية المصرية حتى عام 2100.