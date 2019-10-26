قال الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي، إنه قديما كان يُلحن الأغاني بدون تفكير كما يحدث الآن، ضاحكًا: "كنت بلحن الأغنية وأنا ماسك الدريكسيون بتاع العربية، دلوقتي بقى الملحنين لازم يفكروا وبعدين يفننوا بقى"، موضحًا أن الملحن عندما يجد أن الفنان الذي سيؤدي الأغنية صوته واعد ومبشر وحلو هذا يُعطي للملحن طاقة أكبر على إخراج أجمل ما فيه.

وأضاف "الشرنوبي"، خلال حواره برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه يجب على الشباب أن يتجرأوا في أعمالهم، "اعملوا اللي انتوا مش متخيلين إنه ينجح"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات والشبابي عكس فترة الزمن الجميل كان هناك تنوع بين الفنانين والفنانات.

وتابع: "للأسف الشديد المهرجانات الأهم لدى المواطنين الآن والأكثر رواجا في الأغاني المصرية، ثم بعد ذلك الأغاني الشعبية، ثم بعد ذلك الأغاني الشبابية".