سارة الطباخ تحذر المنتجين من التعامل مع خطيبها السابق محمد الشرنوبي

حذرت سارة الطباخ مالكة شركة إيرث برودكشن، شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه: "تحذر شركة إيرث برودكشن السادة الأفاضل ممثلي الشركات العاملة في المجال الفني والدعائي والإعلامي من مغبة التعاقد المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى الشركة والتعاقد المباشر معها".

وأضاف البيان: "شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان في كافة المجالات الفنية وفقًا للتعاقد المبرم بين الشركة والفنان والمؤرخ 1-9-2017".

وتابع: "وحيث نما إلى علم الشركة وجود مفاوضات مباشرة فيما بين الفنان محمد الشرنوبي وبعض جهات الإنتاج الفني وهو الأمر الذي يعد مخالفة قانونية جسيمة وفقًا للتعاقد المبرم فيما بين الشركة والفنان، وعليه فقد وجب تنبيه الكافة للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسئوليات قانونية حال مخالفة ذلك".

واختتم البيان: "ترحب شركة إيرث برودكشن بكافة الجهات الراغبة في التعاقد على أعمال الفنان وعليها التواصل مباشرة مع الشركة وممثليها" مذيلًا بتوقيع سارة الطباخ مديرة الشركة.

يٌذكر أن محمد الشرنوبي وسارة الطباخ كانا قد ارتبطا بعلاقة خطوبة وعمل لمدة عامين، وأصدرت سارة للشرنوبي ألبوما غنائيا بعنوان "فصول السنة الأربعة"، وذلك بعد أن مضى على عقد احتكاري لشركتها "إيرث برودكشن"، وفسخ الشرنوبي التعاقد والخطوبة منذ عدة أشهر.

كما انتشرت أنباء عن تعاقد الشرنوبي على فيلم سينمائي جديد مع المنتج أحمد عبدالباسط بعنوان "شريط 6" وهو ما دعى الطباخ لإصدار البيان السالف.