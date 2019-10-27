إليسا تهاجم عون ونصر الله وتطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

قالت النجمة اللبنانية إليسا، إن التظاهرات التي تشهدها بلادها، أسفرت عن بعض النتائج، منها إلغاء الحكومة فرض ضرائب جديدة، وانخفاض العجز في الميزان التجاري، مشيرةً إلى أن الطبقة السياسية ستتحمله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "احترق سياسيون كثر، ونتذكر أن حسن نصر الله عندما قال إنه لن تجرى أية انتخابات نيابية سريعة، وأتصور أن الانتخابات لو أجريت لن يصوت له ثلاثة أرباع المصوتين، لأنه فقدهم".

ورفضت إليسا، دعوة العماد ميشال عون رئيس لبنان، للمتظاهرين بلقاء وفد يمثلهم لبحث المطالب الخاصة بهم: "كان أول شخص منذ 15 سنة قال إنهم يريدون عمل إصلاح وتغيير، ولم يفعلوا أي شيء، خسروا ثقة العالم، وأنا كمواطنة أتمنى حكومة مستقلة، وليس مشكلة أن يرأسها سعد الحريري".

وتابعت: "لبنان ليس فقيرًا لكنه مسروق، وأنا مع تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الذي تعيش فيه البلاد".