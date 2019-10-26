أشادت النجمة اللبنانية إليسا، بالتظاهرات التي تشهدها بلادها، للمطالبة بإسقاط النظام، خلال تصريحات لكاميرا "سكاي العربية نيوز".

وقالت إليسا، خلال مشاركتها في التظاهرات التي تشهدها ساحة الشهداء بوسط بيروت: "فخورة بهذا الشعب، وأنه يتوحد لأول مرة ضد الطائفية، هنا ما بقى في أي دين، نحن هنا لبنانيين، وهذا أكبر إنجاز".

كما ردت إليسا، على التصريحات التي أطلقها حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ووصف فيها المتظاهرين بـ"الممولين"، وقالت: "الطابور الخامس يهمه القول بإننا ممولين، هو يريد حرق الشيء الذي ينفذه الشعب، لا يفهمون أننا لدينا ممثلين لكل المناطق اللبنانية، بعدما وصلونا للجوع ونقص بالعلاج ونقص في كل شيء".

كما وجهت إليسا، رسالة إلى الطبقة السياسية، أكدت فيها، على أن الإصلاح السياسي الذي تحدث عنه العماد ميشال عون رئيس الجمهورية في كلمته الأخيرة للشعب اللبناني قد فات الآوان عليه، وطالبت سعد الحريري رئيس الحكومة بالاستقالة: "وإذا كان عندهم شوية كرامة يستقيلوا".