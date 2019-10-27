تمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين، تعدوا على فتاة وتناوبوا على اغتصابها بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين، "ع.خ" و"أ.ح"، و"م.ز"، لتعديهم على فتاة والتناوب على اغتصابها، في نطاق دائرة قسم شرطة شبين الكوم.

حُرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة شبين الكوم، والعرض على النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.