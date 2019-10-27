تقرير.. مافيا الشائعات الإخوانية تحارب إنجازات الدولة

نشرت قناة "Extra news"، مقطع فيديو تحت عنوان "مافيا الشائعات الإخوانية تزداد سعارا مع كل إنجاز للدولة المصرية"، حيث أوضح التقرير، أن مافيا صناعة الشائعات الاخوانية لا تتوقف عن مطارة المصريين كل يومًا بعدة شائعات من الصحة إلى التعليم مرورًا بكافة المجالات والقطاعات.

وأوضح التقرير، أنه مع كل إنجاز تحققه الدولة المصرية تزداد سرعة ماكينة الجماعة الإرهابية في نشر الشائعات بهدف تشويه ونشر الإحباط بين الرأي العام المصري، ويسيرون بمبدأ "اكذب حتي تصدق نفسك فيصدقك الناس".

وأشار التقرير إلى أن قنوات الإخوان وأبواقهم الإعلامية الكاذبة دائما ما تحاول تشويه الدولة المصرية ونشر الشائعات الهدامة للوطن.