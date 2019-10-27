يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

مطروح 20 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30