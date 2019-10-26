تبدأ حالة الطقس في التحسن، بدءا من غدٍ، الأحد، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، منذ الثلاثاء الماضي، والتي شهدت سقوط أمطار غزيرة، وصلت لحد السيول على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الجوية اليومية، بدء تحسن حالة الطقس، مع انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء.

كما يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، والرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وشهدت بعض الدول العربية مثل "لبنان والعراق والسعودية" طقسا غير مستقر، وما زال بعضها متأثرا بالأحوال الجوية المتقبلة.

وسقطت أمطار رعدية على أجزاء واسعة من بلاد الشام والعراق، وأجزاء من شمال غرب السعودية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وعن طقس الأيام المقبلة، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني اللبنانية، أن يكون الطقس غدا الأحد، غائما جزئيا، مع ظهور ضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر إلى غائم، مع تساقط أمطار تشتد غزارتها ليلا، وخاصة في الداخل، وعلى المرتفعات جنوبا وشمالا، كما يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق.

وبحسب التحديثات الجوية المعالجة داخليا في مركز العمليات، وفقا لموقع "طقس العرب"، فإنه يُتوقع استمرار تأثر المنطقة العربية بنفس الظروف الجوية الحالية، خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر.

وتُشير مخرجات النماذج العددية المشغلة في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة، وتكاثف السحب الرعدية في أجزاء واسعة من بلاد الشام، على أن تمتد تدريجيا نحو العراق وشمال غرب السعودية، وتأثر أجزاء واسعة من العراق وشمال وشرق السعودية، وأجزاء من الكويت بالحالة الجوية.

التوقعات أشارت كذلك إلى سقوط أمطار رعدية في أجزاء واسعة من العراق وشمال غرب السعودية ومرتفعات اليمن وصنعاء.