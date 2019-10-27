"وزير الانتحاريين".. 6 معلومات عن قرداش "خليفة البغدادي" في قيادة داعش

ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القيادي الداعشي عبدالله قرداش هو من سيتولى خلافة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، والذي ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن مقتله في غارة أمريكية بسوريا.

وأشار المركز إلى أن قرادش ولد عام 1976 في تلعفر غرب الموصل، وهو تركماني الأصل إلا أن قيادات بداعش تؤكد قرشيته.

وحصل قرادش على بكالوريوس في الشريعة من كلية الإمام الأعظم في الموصل، وبزغ نجمه في أوساط التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003 حيث شغل منصب "شرعي عام" لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان معتقلا سابقا في سجن "بوكا" بمحافظة البصرة؛ حيث التقى البغدادي، ثم تولى منصب أمير "ديوان الأمن العام" في سوريا والعراق.

وتولى منصب وزير "التفخيخ والانتحاريين" داخل التنظيم، وكان أحد المقربين من أبو العلاء العفري النائب السابق للبغدادي، ويصنف بأنه من أقسى وأشرس قادة تنظيم داعش.

وكان قد أكد مصدر مسؤول بالبنتاجون الأمريكي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية بسوريا، وذلك حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" نقلا عن "نيوزويك".