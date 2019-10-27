قالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، اليوم الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإدلاء بـ"بيان مهم" في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية خلال الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل، شاركت فيها طائرات هليكوبتر وأخرى حربية، في قرية باريشا، قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان، ومسؤولان إيرانيان، أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا، بشأن مقتل البغدادي.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين: "أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان".

وذكر مصدران أمنيان عراقيان لـ"رويترز"، أن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا، بأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قُتل.

وأضاف أحد المصدرين: "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وأكد مصدر أمني عراقي ثان، تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

وقالت مجلة "نيوزويك" التي كانت أول من أوردت النبأ، إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭‭ ‬‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل.

وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب تعقيب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي في وقت متأخر يوم السبت، إن ترامب يعتزم الإدلاء بـ"بيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر المتحدث تفاصيلا أخرى عن فحوى بيان ترامب.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة "شيء كبير للغاية حدث للتو".