أعلنت الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين خلال فصل الشتاء.

وأوضحت في بيان للوزارة اليوم، أنه تم تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات، وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، وإرسال قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعي والأراضي والمياه والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق فتح قنوات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي وجهاز التعاون الزراعي لاستخدام معداتهم في مواجهة السيول والأمطار، وذلك عن طريق فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى، وذلك في حالة سقوط أمطار غزيرة، فضلاً عن إنشاء ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.

أكدت التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ اللازم نحو الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار عن طريق تطهير المصارف والترع العمومية وانشاء حوجز لمياه الأمطار، وفتح ممرات لصرف المياه كإجراء احترازي والتنسيق مع الوحدات المحلية في فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها، وأن يتواجد الجهاز الزراعي بمواقع السيول والأمطار لحصر أي تلفيات تحدث للمزارعين، فضلاً عن التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين في حالة حدوث كارثة.