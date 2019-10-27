قال شهود عيان في سيناء إنّ السيول قادمة من جبال وسط والأودية باتجاه وادي العريش، ومن جبال الوسط والنقب والجبال الأخرى على الحدود مع الأراضي المحتلة، ووصلت إلى منطقة الأزارق والحشاد قرب قرية البرث، آخر قرى وسط سيناء باتجاه جنوبي العريش والشيخ زويد، في اتجاهه إلى مجرى وادى العريش.

واوضح الشهود من أبناء القبائل أنّ السيل ضعيف وغير متوقع أن يواصل سيره باتجاه وادي العريش، بعد نحو بعد 30 كيلو مترا على الأقل، كما توقع الشهود وصول السيل إلى مشارف وادي العريش من الناحية الجنوبية بعد تخطيه منطقة القريعي بين العريش والشيخ زويد من الناحية الجنوبية.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد استعداد الوادي لاستقبال السيول حال وصولها إلى مدينة العريش، بعد إزالة الزراعات والعشوائيات من مجرى الوادي بوسط المدينة.