تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من مدارس العريش، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها.

حيث التقى بالمسئولين والمعلمين وبعض أولياء الأمور، واطمأن على انتظام الدراسة وممارسة الأنشطة التعليمية.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية من كافة جوانبها وتذليل أية مصاعب، مطالبا المسؤولين والمعلمين ببذل المزيد من الجهد لصالح أبنائنا، كما طالب التلاميذ والطلاب بالجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة العريش للاطمئنان على سيولة الحركة المرورية وانتظام الحركة التجارية، بعد قيام سيارات ومعدات الحملة بالمحافظة بالتعاون مع سيارات ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.