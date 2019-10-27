أفادت المخابرات العراقية، واشنطن، بمعلومات، عن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، عبر المعتقل، علي ساجر، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وكان مصدر استخباراتي عراقي، قد أكد قبل قليل، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.